Лондонський марафон встановив світовий рекорд з 840 000 учасників

Понад 840 000 заявок було подано на участь у Лондонському марафоні 2025 року – це світовий рекорд, який перевищив досягнення минулого року, коли було подано 578 374 повідомлень під час публічного голосування, пише Reuters та передає УНН.

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Організатори Лондонського марафону повідомили, що отримали 840 318 заявок на участь у забігу 2025 року, побивши світовий рекорд у 578 374, встановлений під час минулорічного публічного голосування. Зазначається, що кількість заявок від жінок зросла з 43% минулого року до 49% цього року.

Минулого тижня понад 53 000 бігунів взяли участь у 44-му за рахунком марафоні, що є рекордом для цього заходу, а олімпійська чемпіонка Перес Джепчірчір встановила світовий рекорд у жіночій категорії. За оцінками, для цьогорічних виборів було доступно 17 000 місць для голосування.

Це абсолютно феноменальна сума. Крім того, збільшення кількості заявок від жінок з приблизно 43% минулого року до 49% цього року є винятковим і вперше наближає нас до паритету заявок. Ми хочемо надихнути людей будь-якого віку та здібностей бути активними, і ці дивовижні рекордні цифри показують, як це робить Лондонський марафон TCS і скільки людей хочуть бути його частиною