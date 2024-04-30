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Лондонський марафон встановив світовий рекорд з 840 000 учасників

Лондонський марафон встановив світовий рекорд з 840 000 учасників

Київ • УНН

 • 18438 перегляди

Лондонський марафон 2025 року отримав рекордну кількість заявок - 840 318, що перевищило попередній світовий рекорд у 578 374, встановлений минулого року, з помітним збільшенням кількості заявок від жінок до 49%.

Понад 840 000 заявок було подано на участь у Лондонському марафоні 2025 року – це світовий рекорд, який перевищив досягнення минулого року, коли було подано 578 374 повідомлень під час публічного голосування, пише Reuters та передає УНН.

Деталі

Організатори Лондонського марафону повідомили, що отримали 840 318 заявок на участь у забігу 2025 року, побивши світовий рекорд у 578 374, встановлений під час минулорічного публічного голосування. Зазначається, що кількість заявок від жінок зросла з 43% минулого року до 49% цього року.

Минулого тижня понад 53 000 бігунів взяли участь у 44-му за рахунком марафоні, що є рекордом для цього заходу, а олімпійська чемпіонка Перес Джепчірчір встановила світовий рекорд у жіночій категорії. За оцінками, для цьогорічних виборів було доступно 17 000 місць для голосування.

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Це абсолютно феноменальна сума. Крім того, збільшення кількості заявок від жінок з приблизно 43% минулого року до 49% цього року є винятковим і вперше наближає нас до паритету заявок. Ми хочемо надихнути людей будь-якого віку та здібностей бути активними, і ці дивовижні рекордні цифри показують, як це робить Лондонський марафон TCS і скільки людей хочуть бути його частиною

- сказав у понеділок директор заходу Г’ю Брашер.

Нагадаємо

19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.

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