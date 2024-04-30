Лондонский марафон установил мировой рекорд с 840 000 участников

Более 840 000 заявок было подано на участие в Лондонском марафоне 2025 года - это мировой рекорд, который превысил достижение прошлого года, когда было подано 578 374 сообщений во время публичного голосования, пишет Reuters и передает УНН.

Детали

Организаторы Лондонского марафона сообщили, что получили 840 318 заявок на участие в забеге 2025 года, побив мировой рекорд в 578 374, установленный во время прошлогоднего публичного голосования. Отмечается, что количество заявок от женщин выросло с 43% в прошлом году до 49% в этом году.

На прошлой неделе более 53 000 бегунов приняли участие в 44-м по счету марафоне, что является рекордом для этого мероприятия, а олимпийская чемпионка Перес Джепчирчир установила мировой рекорд в женской категории. По оценкам, для нынешних выборов было доступно 17 000 мест для голосования.

Это абсолютно феноменальная сумма. Кроме того, увеличение количества заявок от женщин с примерно 43% в прошлом году до 49% в этом году является исключительным и впервые приближает нас к паритету заявок. Мы хотим вдохновить людей всех возрастов и способностей быть активными, и эти удивительные рекордные цифры показывают, как это делает Лондонский марафон TCS и сколько людей хотят быть его частью - сказал в понедельник директор мероприятия Хью Брашер.

Напомним,

19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.

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