Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Эстонский депутат отправился на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для украинских Сил обороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях, передает УНН.

Детали

Иностранные друзья Украины, за которых реально берет гордость. Депутат Парламента Эстонии Кристо Энн Вага сегодня начал велопробег из Таллинна в Киев (ориентировочное расстояние ~ 1700 км), который планирует осуществить за 6 дней. министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Известно, что 27-летний Кристо Энн Варга стал депутатом только в прошлом году. Он известный эстонский спортсмен. Этот проект публичной дипломатии Ride for Victory! Tallinn to Kyiv", по его словам, имеет три основные цели.

Во-первых, показать, что российская агрессия против Украины происходит всего в нескольких тысячах километров от Таллинна, то есть "на расстоянии велосипедной прогулки". Война где-то там далеко.

Во-вторых, призвать эстонское общество и общества других европейских стран продолжить оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине.

В-третьих, собрать необходимую сумму средств на конкретный сбор для закупки внедорожников и беспилотников для подразделения ССО и 79-й бригады ВСУ.

Дмитрий Кулеба поблагодарил Кристо за такой поступок.

Я глубоко благодарен Кристо и его друзьям, которые едут вместе с ним, за этот поступок. Воспринимаем его как проявление солидарности всего эстонского народа, который является чрезвычайно дружественным к украинскому. С такими друзьями есть вера в скорую победу. министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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