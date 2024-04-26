Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии Байбой Браже, которая прибыла в Киев. Речь шла о продолжении поддержки, в частности военной, а также интеграции Украины в ЕС и НАТО, передает УНН.

Сосредоточили внимание на ключевых темах: продолжение поддержки, в частности военной, интеграция нашего государства в ЕС и НАТО, усиление санкций и конфискация российских активов. Благодарны Латвии за первые кейсы в этом направлении - национализацию Дома москвы в Риге - сообщил Шмыгаль в Telegram.

По его словам, Латвия в координации с Украиной продолжит усиленно работать с партнерами по этим важным темам. Поблагодарил и за поддержку Формулы мира Президента Украины.

Также и обсудили вопросы инфраструктуры и логистики, в частности проект Rail Baltica.

Премьер Украины выразил искреннюю благодарность латвийскому правительству и народу за высокий уровень поддержки с начала полномасштабного вторжения.

Ранее

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже совершила свой первый зарубежный визит в Украину, где встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтила память украинцев, погибших в войне.