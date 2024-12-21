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Усику запретили целовать крест в реванше с Фьюри

Усику запретили целовать крест в реванше с Фьюри

Киев  •  УНН

 • 3792 просмотра

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Команда Фьюри запретила Усику подносить ко рту что-либо, кроме воды, из-за подозрений в использовании ингалятора в первом бою. В ответ команда Усика требовала от Фьюри сбрить бороду.

Александру Усику запретили целовать свой крест между раундами боя-реванша против Тайсона Фьюри. Об этом рассказал промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен, передает talkSport, пишет УНН.

Детали

В первом бою против Фьюри Усик между одними из раундов поцеловал объект, который, как стало известно впоследствии, был крестом. Пользователи соцсетей предположили, что на самом деле вместо креста был формой ингалятора, которым воспользовался украинский боксер, чтобы пополнить запас кислорода.

Несмотря на то, что доказать использование ингалятора украинским боксером не удалось, команда Фьюри запретила подносить Усику что-либо ко рту, кроме воды.

После боя было немало спекуляций, потому что не было уверенности, что это было. Мы решили следующим образом: если что-то, кроме воды, будет находиться возле губ боксеров, тогда инспектор должен вмешаться и убрать это,

- рассказал Уоррен.

Команда Усика в ответ требовала от Фьюри побрить бороду перед боем-реваншем, но британский боксер ответил отказом.

Дополнение

Главный бой вечера бокса в Эр-Рияде Усик - Фьюри начнется не раньше 01:00 ночи 22 декабря по киевскому времени.

На бою Усик-Фьюри 22 декабря впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта.

20 декабря состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBC, WBO и IBO, и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Усик продемонстрировал самый высокий вес в своей карьере - 102,5 кг, тогда как Фьюри, известный своей габаритностью, весил 127,4 кг, увеличив свою массу по сравнению с предыдущими поединками.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
ukrainaУкраина
oleksandr-usykАлександр Усик