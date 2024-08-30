ЦРУ допомогло запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні

Центральне розвідувальне управління США допомогло запобігти теракту у Відні на концерті американської співачки Тейлор Свіфт на початку серпня. Для цього австрійській владі передали розвідувальні дані. Про це повідомив заступник директора ЦРУ Девід Коен, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

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За словами Коена, ЦРУ передало Австрії дані про чотирьох осіб, підозрюваних у зв’язках із угрупованням "Ісламська держава", які планували атаки. Вони були заарештовані. У підозрюваних виявили матеріали для виготовлення бомб та докази їхнього доступу до концертного майданчика, де мали відбутися концерти.

Австрійська влада повідомила, що принаймні один із заарештованих, 19-річний громадянин Австрії, присягнув "Ісламській державі".

Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч на цьому концерті, в тому числі, я впевнений, багато американців. Австрійці змогли провести ці арешти, тому що агентство і наші партнери в розвідувальному співтоваристві надали їм інформацію про те, що ця пов'язана з ІДІЛ група планувала зробити - сказав Коен.

Нагадаємо

7 серпня у Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту. Співачка мала виступити 8, 9 і 10 серпня на стадіоні "Ернст Хаппель".

На концерти було продано близько 200 тисяч квитків, ще близько 100 тисяч глядачів мали дивитися трансляції за межами стадіону. У соціальних мережах співачка подякувала владі країн за збереження життів людей.

Причина скасування наповнила мене новим почуттям страху і величезною провиною, тому що на ці концерти планували прийти так багато людей. Але ще я була вдячна владі за те, що завдяки їй ми сумували за концертами, а не за життями - написала вона на своїй сторінці в Інстаграмі.

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