Мобильные операторы Украины готовятся к масштабному отключению 3G сетей
Киев • УНН
Украинские мобильные операторы начнут отключение 3G сетей для расширения покрытия 4G. Абоненты получат заблаговременные сообщения и инструкции по переходу на новую технологию.
Мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети уже в этом году, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), передает УНН.
«НКЭК стремится обеспечить справедливое отношение к клиентам во время этого процесса, поэтому убедились, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G», - говорится в сообщении.
Регулятор также разъяснил дальнейшие действия операторов и потребителей:
- Операторы уведомят вас перед отключением 3G в вашем регионе.
- Если ваш телефон уже поддерживает 4G, никаких действий не требуется.
- Если ваш смартфон не поддерживает 4G/LTE, рассмотрите возможность замены устройства на более современное. Это позволит вам оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений.
«Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако, для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G, чтобы избежать неудобств в будущем», - говорится в сообщении.
Как перейти на 4G?
Для смартфонов на Android:
1. Откройте «Настройки»
2. Перейдите в раздел «Соединения» или «Сети»
3. Выберите пункт «Мобильные сети»
4. Найдите настройки «Тип сети» или «Режим сети»
5. Установите режим «4G» или «LTE»
Для смартфонов на iOS:
1. Откройте «Настройки»
2. Перейдите в раздел «Сотовые данные»
3. Активируйте «Сотовые данные», и устройство автоматически подключится к доступной сети