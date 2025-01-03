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Мобільні оператори України готуються до масштабного відключення 3G мереж

Мобільні оператори України готуються до масштабного відключення 3G мереж

Київ • УНН

 • 28859 перегляди

Українські мобільні оператори розпочнуть відключення 3G мереж для розширення покриття 4G. Абоненти отримають завчасні повідомлення та інструкції щодо переходу на нову технологію.

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передає УНН.

"НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G", - йдеться у повідомленні.

Регулятор також роз'яснив подальші дії операторів та споживачів:

- Оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні.

- Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно.

- Якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, розгляньте можливість заміни пристрою на сучасніший. Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

"Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Як перейти на 4G?

Для смартфонів на Android:

1. Відкрийте "Налаштування"

2. Перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі"

3. Оберіть пункт "Мобільні мережі"

4. Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі"

5. Встановіть режим "4G" або "LTE"

Для смартфонів на iOS:

1. Відкрийте "Налаштування"

2. Перейдіть у розділ "Стільникові дані"

3. Активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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