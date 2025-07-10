Пекин отреагировал на задержание в Украине китайцев за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Киев • УНН
Китай проверяет информацию о задержании украинской стороной своих граждан, которые пытались передать секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун». Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин будет защищать законные права и интересы своих граждан.
Пекин проверяет информацию о задержании украинской стороной китайских граждан за попытку передать секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун", сообщила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге 10 июля, пишет УНН.
Китай проверяет информацию. Если к этому причастны какие-либо граждане Китая, мы защитим их законные права и интересы в соответствии с законом
Напомним
9 июля сообщалось, что правоохранители разоблачили и задержали граждан Китая, которые пытались передать секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун".