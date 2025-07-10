Пекін відреагував на затримання в Україні китайців за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Київ • УНН
Китай перевіряє інформацію про затримання українською стороною своїх громадян, які намагалися передати секретну документацію щодо ракетного комплексу "Нептун". Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян.
Пекін перевіряє інформацію щодо затримання українською стороною китайських громадян за намагання передати секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун", повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу 10 липня, пише УНН.
Китай перевіряє інформацію. Якщо до цього причетні будь-які громадяни Китаю, ми захистимо їхні законні права та інтереси відповідно до закону
Нагадаємо
9 липня повідомлялося, що правоохоронці викрили та затримали громадян Китаю, які намагалися передати секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун".