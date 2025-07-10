Британия сообщила о крупном оборонном соглашении с Украиной: предусматривает более 5000 ракет ПВО
Киев • УНН
Великобритания и Украина подпишут оборонное соглашение на конференции URC, предусматривающее поставку более 5000 ракет ПВО от Thales. Соглашение финансируется гарантией на 2,5 млрд фунтов стерлингов со сроком на 19 лет.
Великобритания сообщила об историческом соглашении с Украиной, предусматривающем поставку более 5000 ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales, пишет УНН со ссылкой на сообщение британского правительства.
Детали
Как указано, речь идет о "крупном оборонном соглашении между Великобританией и Украиной", которое будет подписано на нынешней конференции по восстановлению Украины (URC).
"При поддержке гарантии на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) с 19-летним соглашением о финансировании, теперь может быть высвобождено финансирование. Это позволит поставить более 5000 ракет ПВО от британской компании Thales, что не только значительно усилит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине оставаться в борьбе, усиливая ее защиту от незаконного полномасштабного вторжения России", - указали в британском правительстве.
Великобритания также подтвердила выделение Украине до 283 миллионов фунтов стерлингов (328 млн евро) в виде двусторонней помощи в течение следующего года.
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Также сообщается, что Великобритания предоставит до 10,5 миллионов фунтов стерлингов (12,17 млн евро) на программу реформы госуправления (на усилия в сфере верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией) и до 1 миллиона фунтов стерлингов (1,16 млн евро) на поддержку "зеленого перехода" (на финансирование работ по "зеленому переходу" и энергетике) в 2025-2026 финансовом году, чтобы помочь Украине провести реформы в будущем.