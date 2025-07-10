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Британия сообщила о крупном оборонном соглашении с Украиной: предусматривает более 5000 ракет ПВО

Киев • УНН

 • 51 просмотра

Великобритания и Украина подпишут оборонное соглашение на конференции URC, предусматривающее поставку более 5000 ракет ПВО от Thales. Соглашение финансируется гарантией на 2,5 млрд фунтов стерлингов со сроком на 19 лет.

Британия сообщила о крупном оборонном соглашении с Украиной: предусматривает более 5000 ракет ПВО

Великобритания сообщила об историческом соглашении с Украиной, предусматривающем поставку более 5000 ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales, пишет УНН со ссылкой на сообщение британского правительства.

Детали

Как указано, речь идет о "крупном оборонном соглашении между Великобританией и Украиной", которое будет подписано на нынешней конференции по восстановлению Украины (URC).

"При поддержке гарантии на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) с 19-летним соглашением о финансировании, теперь может быть высвобождено финансирование. Это позволит поставить более 5000 ракет ПВО от британской компании Thales, что не только значительно усилит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине оставаться в борьбе, усиливая ее защиту от незаконного полномасштабного вторжения России", - указали в британском правительстве.

Великобритания также подтвердила выделение Украине до 283 миллионов фунтов стерлингов (328 млн евро) в виде двусторонней помощи в течение следующего года.

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Также сообщается, что Великобритания предоставит до 10,5 миллионов фунтов стерлингов (12,17 млн евро) на программу реформы госуправления (на усилия в сфере верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией) и до 1 миллиона фунтов стерлингов (1,16 млн евро) на поддержку "зеленого перехода" (на финансирование работ по "зеленому переходу" и энергетике) в 2025-2026 финансовом году, чтобы помочь Украине провести реформы в будущем.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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