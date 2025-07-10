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Британія повідомила про велику оборонну угоду з Україною: передбачає понад 5000 ракет ППО

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Велика Британія та Україна підпишуть оборонну угоду на конференції URC, що передбачає постачання понад 5000 ракет ППО від Thales. Угода фінансується гарантією на 2,5 млрд фунтів стерлінгів з 19-річним терміном.

Британія повідомила про велику оборонну угоду з Україною: передбачає понад 5000 ракет ППО

Велика Британія повідомила про історичну угоду з Україною, яка передбачає постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales, пише УНН з посиланням на повідомлення британського уряду.

Деталі

Як вказано, ідеться про "велику оборонну угоду між Великою Британією та Україною", яка буде підписана на цьогорічній конференції з відновлення України (URC).

"За підтримки гарантії на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (2,9 млрд євро) з 19-річною угодою про фінансування, тепер може бути вивільнене фінансування. Це дозволить поставити понад 5000 ракет ППО від британської компанії Thales, що не лише значно посилить обороноздатність Великої Британії, але й дозволить Україні залишатися в боротьбі, посилюючи її захист від незаконного повномасштабного вторгнення росії", - вказали у британському уряді.

Велика Британія також підтвердила виділення Україні до 283 мільйонів фунтів стерлінгів (328 млн євро) у вигляді двосторонньої допомоги протягом наступного року.

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Також повідомляється, що Велика Британія надасть до 10,5 мільйонів фунтів стерлінгів (12,17 млн євро) на програму реформи держуправління (на зусилля у сфері верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією) та до 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,16 млн євро) на підтримку "зеленого переходу" (на фінансування робіт із "зеленого переходу" та енергетики) у 2025-2026 фінансовому році, щоб допомогти Україні провести реформи в майбутньому.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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