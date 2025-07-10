Британія повідомила про велику оборонну угоду з Україною: передбачає понад 5000 ракет ППО

Велика Британія повідомила про історичну угоду з Україною, яка передбачає постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales, пише УНН з посиланням на повідомлення британського уряду.

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Як вказано, ідеться про "велику оборонну угоду між Великою Британією та Україною", яка буде підписана на цьогорічній конференції з відновлення України (URC).

"За підтримки гарантії на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (2,9 млрд євро) з 19-річною угодою про фінансування, тепер може бути вивільнене фінансування. Це дозволить поставити понад 5000 ракет ППО від британської компанії Thales, що не лише значно посилить обороноздатність Великої Британії, але й дозволить Україні залишатися в боротьбі, посилюючи її захист від незаконного повномасштабного вторгнення росії", - вказали у британському уряді.

Велика Британія також підтвердила виділення Україні до 283 мільйонів фунтів стерлінгів (328 млн євро) у вигляді двосторонньої допомоги протягом наступного року.

Нідерланди виділять 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України

Також повідомляється, що Велика Британія надасть до 10,5 мільйонів фунтів стерлінгів (12,17 млн євро) на програму реформи держуправління (на зусилля у сфері верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією) та до 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,16 млн євро) на підтримку "зеленого переходу" (на фінансування робіт із "зеленого переходу" та енергетики) у 2025-2026 фінансовому році, щоб допомогти Україні провести реформи в майбутньому.