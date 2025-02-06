Мобильным операторам предлагают предоставить статус критической инфраструктуры: зарегистрирован законопроект
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении операторам мобильной связи статуса объектов критической инфраструктуры. Инициатива направлена на обеспечение стабильной связи для населения и госорганов.
В Украине предлагают предоставить мобильным операторам статус объектов критической инфраструктуры. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №12420, передает УНН.
Детали
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление мобильным операторам статуса объектов критической инфраструктуры необходимо для обеспечения стабильной мобильной связи для населения и государственных органов.
Мобильных операторов предлагают признать критической инфраструктурой высшей категории (І), поскольку их работа влияет на другие важные объекты, а перебои в связи могут вызвать кризисную ситуацию на уровне государства.
Эта процедура, как указано, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
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По словам нардепа-соавтора проекта закона Александра Федиенко, законопроект рассмотрит комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но когда именно не уточнил.
Он рассказал, что к нему обращаются тысячи граждан из-за «деградации сервиса этих операторов».
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«Находясь в прифронтовых территориях, также должен признать относительно деградации сервиса, не путать с термином ухудшение», - указал Федиенко.
Напомним
По данным СМИ, несмотря на миллиардные инвестиции в энергонезависимость, украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell не смогли полностью выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии.