Мобильным операторам предлагают предоставить статус критической инфраструктуры: зарегистрирован законопроект

В Украине предлагают предоставить мобильным операторам статус объектов критической инфраструктуры. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №12420, передает УНН.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление мобильным операторам статуса объектов критической инфраструктуры необходимо для обеспечения стабильной мобильной связи для населения и государственных органов.

Мобильных операторов предлагают признать критической инфраструктурой высшей категории (І), поскольку их работа влияет на другие важные объекты, а перебои в связи могут вызвать кризисную ситуацию на уровне государства.

Эта процедура, как указано, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

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По словам нардепа-соавтора проекта закона Александра Федиенко, законопроект рассмотрит комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но когда именно не уточнил.

Он рассказал, что к нему обращаются тысячи граждан из-за «деградации сервиса этих операторов».

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«Находясь в прифронтовых территориях, также должен признать относительно деградации сервиса, не путать с термином ухудшение», - указал Федиенко.

Напомним

По данным СМИ, несмотря на миллиардные инвестиции в энергонезависимость, украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell не смогли полностью выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии.