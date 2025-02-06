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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мобильным операторам предлагают предоставить статус критической инфраструктуры: зарегистрирован законопроект

Мобильным операторам предлагают предоставить статус критической инфраструктуры: зарегистрирован законопроект

Киев  •  УНН

 • 4806 просмотра

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении операторам мобильной связи статуса объектов критической инфраструктуры. Инициатива направлена на обеспечение стабильной связи для населения и госорганов.

В Украине предлагают предоставить мобильным операторам статус объектов критической инфраструктуры. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №12420, передает УНН.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление мобильным операторам статуса объектов критической инфраструктуры необходимо для обеспечения стабильной мобильной связи для населения и государственных органов.

Мобильных операторов предлагают признать критической инфраструктурой высшей категории (І), поскольку их работа влияет на другие важные объекты, а перебои в связи могут вызвать кризисную ситуацию на уровне государства.

Эта процедура, как указано, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Мобильные операторы Украины готовятся к масштабному отключению 3G сетей03.01.25, 21:22 • 28728 просмотров

По словам нардепа-соавтора проекта закона Александра Федиенко, законопроект рассмотрит комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но когда именно не уточнил.

Он рассказал, что к нему обращаются тысячи граждан из-за «деградации сервиса этих операторов». 

Украинцы смогут жаловаться на проблемы со связью через «Дію»17.12.24, 12:30 • 13557 просмотров

«Находясь в прифронтовых территориях, также должен признать относительно деградации сервиса, не путать с термином ухудшение», - указал Федиенко.

Напомним 

По данным СМИ, несмотря на миллиардные инвестиции в энергонезависимость, украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell не смогли полностью выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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