Мінмолодьспорту затвердило нові критерії критичності підприємств у сфері спорту
Київ • УНН
Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії визначення важливих підприємств у сфері спорту в особливий період. Новий наказ №7742 замінив попередній документ від лютого 2023 року.
Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, що мають важливе значення для галузі національної економіки в особливий період у сфері спорту. Попередній наказ про критерії критичності підприємств від лютого 2023 року втратив чинність. Про це йдеться в наказі міністерства №7742, передає УНН.
Деталі
Відповідно до наказу №7742 від 23 грудня 2024 року, Мінмолодьспорту затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в особливий період у сфері фізичної культури і спорту.
Зазначається, що серед критеріїв:
- забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та/або олімпійського руху в Україні та/або неолімпійського спорту;
- забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік;
- забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визнаних в Україні;
- здійснення заходів із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність;
- забезпечення організації і проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, а також функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.
У наказі вказується, що попередній наказ 16 лютого 2023 року № 817 "Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту" втратив чинність.
Відповідно до попереднього наказу, серед критеріїв, що визначали підприємства, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту, було:
- забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та/або олімпійського руху в Україні та/або неолімпійського спорту;
- забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік;
- забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визнаних в Україні;
- здійснення заходів із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність;
- виконання функції органу з евакуації;
- забезпечення організації і проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, а також функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.
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