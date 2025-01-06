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Мінмолодьспорту затвердило нові критерії критичності підприємств у сфері спорту

Мінмолодьспорту затвердило нові критерії критичності підприємств у сфері спорту

Київ • УНН

 • 28757 перегляди

Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії визначення важливих підприємств у сфері спорту в особливий період. Новий наказ №7742 замінив попередній документ від лютого 2023 року.

Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, що мають важливе значення для галузі національної економіки в особливий період у сфері спорту. Попередній наказ про критерії критичності підприємств від лютого 2023 року втратив чинність. Про це йдеться в наказі міністерства №7742, передає УНН.

Деталі

Відповідно до наказу №7742 від 23 грудня 2024 року, Мінмолодьспорту затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в особливий період у сфері фізичної культури і спорту.

Зазначається, що серед критеріїв:

  • забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та/або олімпійського руху в Україні та/або неолімпійського спорту;
    • забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік;
      • забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визнаних в Україні;
        • здійснення заходів із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність;
          • забезпечення організації і проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, а також функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

            У наказі вказується, що попередній наказ 16 лютого 2023 року № 817 "Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту" втратив чинність.

            Відповідно до попереднього наказу, серед критеріїв, що визначали підприємства, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту, було:

            • забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та/або олімпійського руху в Україні та/або неолімпійського спорту;
              • забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік;
                • забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визнаних в Україні;
                  • здійснення заходів із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність;
                    • виконання функції органу з евакуації;
                      • забезпечення організації і проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, а також функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

                        Нагадаємо

                        Мінагрополітики оновило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

                        Павло Башинський

                        Павло Башинський

                        СпортЕкономіка
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