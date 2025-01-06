Минмолодежьспорта утвердило новые критерии критичности предприятий в сфере спорта

Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии, по которым осуществляется определение предприятий, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере спорта. Предыдущий приказ о критериях критичности предприятий от февраля 2023 года утратил силу. Об этом говорится в приказе министерства №7742, передает УНН.

Детали

В соответствии с приказом №7742 от 23 декабря 2024 года, Минмолодежьспорта утвердило новые критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере физической культуры и спорта.

Отмечается, что среди критериев:

обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта;

обеспечение проведения мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год;

обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине;

осуществление мероприятий по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность;

обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорту и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирования баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

В приказе указывается, что предыдущий приказ 16 февраля 2023 года № 817 "Об утверждении критериев, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере физической культуры и спорта" утратил силу.

Согласно предыдущему приказу, среди критериев, которые определяли предприятия, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики в сфере физической культуры и спорта, было:

обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта;

обеспечение проведения мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год;

обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине;

осуществление мероприятий по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность;

выполнение функции органа по эвакуации;

обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорту и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирования баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

Напомним

Минагрополитики обновило критерии по определению предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.