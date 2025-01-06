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Минмолодежьспорта утвердило новые критерии критичности предприятий в сфере спорта

Минмолодежьспорта утвердило новые критерии критичности предприятий в сфере спорта

Киев  •  УНН

 • 10842 просмотра

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Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии определения важных предприятий в сфере спорта в особый период. Новый приказ №7742 заменил предыдущий документ от февраля 2023 года.

Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии, по которым осуществляется определение предприятий, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере спорта. Предыдущий приказ о критериях критичности предприятий от февраля 2023 года утратил силу. Об этом говорится в приказе министерства №7742, передает УНН.

Детали

В соответствии с приказом №7742 от 23 декабря 2024 года, Минмолодежьспорта утвердило новые критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере физической культуры и спорта.

Отмечается, что среди критериев:

  • обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта;
    • обеспечение проведения мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год;
      • обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине;
        • осуществление мероприятий по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность;
          • обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорту и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирования баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

            В приказе указывается, что предыдущий приказ 16 февраля 2023 года № 817 "Об утверждении критериев, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в сфере физической культуры и спорта" утратил силу.

            Согласно предыдущему приказу, среди критериев, которые определяли предприятия, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики в сфере физической культуры и спорта, было:

            • обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта;
              • обеспечение проведения мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год;
                • обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине;
                  • осуществление мероприятий по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность;
                    • выполнение функции органа по эвакуации;
                      • обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорту и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирования баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

                        Напомним

                        Минагрополитики обновило критерии по определению предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

                        Павел Башинский

                        Павел Башинский

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