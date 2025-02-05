Визнання критично важливими оборонних підприємств: РНБО доручила Кабміну переглянути критерії

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів удосконалити критерії для визнання критично важливими оборонних компаній. Зокрема, йдеться про підприємства, уповноважених Міноборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони. Про це йдеться в указі РНБО №69/2025, підписаний Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Відповідно до указу, РНБО доручило Кабміну вдосконалити критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони в особливий період, стосовно:

підприємств, установ та організацій, уповноважених Міністерством оборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

підприємств, установ та організацій, які на підставі договорів, укладених із військовими частинами, інших військових формувань, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міністерством оборони;

встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії рф проти України, зокрема щодо незастосування до таких суб'єктів критерію відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо

Рада національної безпеки і оборони дала доручення Кабінету міністрів запровадити можливість бронювання для працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами.