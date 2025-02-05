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Признание критически важными оборонных предприятий: СНБО поручил Кабмину пересмотреть критерии

Киев  •  УНН

 • 13886 просмотра

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СНБО поручил правительству усовершенствовать критерии определения критически важных предприятий для оборонных нужд. Изменения будут касаться компаний-поставщиков Минобороны и производителей энергии с поврежденными мощностями.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров усовершенствовать критерии для признания критически важными оборонных компаний. В частности, речь идет о предприятиях, уполномоченных Минобороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны. Об этом говорится в указе СНБО №69/2025, подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Согласно указу, СНБО поручил Кабмину усовершенствовать критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей Сил обороны в особый период, в отношении:

предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных Министерством обороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг;

предприятий, учреждений и организаций, которые на основании договоров, заключенных с воинскими частями, других военных формирований, высшими военными учебными заведениями, осуществляют производство (поставку) товаров, выполнение работ и оказание услуг, перечень, количество (объемы) и стоимость которых определяются Министерством обороны;

установление особенностей определения критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для субъектов хозяйствования - производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные мощности, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии рф против Украины, в частности относительно неприменения к таким субъектам критерия отсутствия задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним

Совет национальной безопасности и обороны дал поручение Кабинету министров ввести возможность бронирования для работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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