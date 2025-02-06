Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров усовершенствовать критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей Сил обороны в особый период, а также ввести возможность бронирования работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. УНН рассказывает, какие критерии установления критически важного предприятия, кто может получить бронирование.

Вчера, 5 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69/2025, по которому Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров усовершенствовать критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей Сил обороны в особый период, в отношении:

предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных Министерством обороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг;

предприятий, учреждений и организаций, которые на основании договоров, заключенных с воинскими частями, других военных формирований, высшими военными учебными заведениями, осуществляют производство (поставку) товаров, выполнение работ и оказание услуг, перечень, количество (объемы) и стоимость которых определяются Министерством обороны;

установление особенностей определения критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для субъектов хозяйствования - производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные мощности, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности относительно неприменения к таким субъектам критерия отсутствия задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страховани.

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Также указ предусматривает поручение Кабмина в части введения возможности бронирования на период действия военного положения военнообязанных работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких компаний.

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Кроме того, сегодня, 6 февраля, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, по которому планируется отнести к критически важным предприятиям мобильных операторов.

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Бронирование

Бронирование - это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, которая предоставляется работникам с целью обеспечения их функционирования в особый период.

В мае прошлого года вступил в силы так называемый "мобилизационный закон", который определяет, кто имеет право на отсрочку, однако порядок и организацию бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных определяет Кабмин.

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Согласно постановлению правительства №76, получить право на бронирование могут предприятия, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период.

Критически важное предприятие

Для получения такого статуса, предприятие должно соответствовать следующим критериям (достаточно 3 критерия):

общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро;

предприятие, учреждение, организация имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства (с подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке);

предприятие, учреждение, организация имеет важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины (определяется органами местной власти);

отсутствие задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты;

предприятие, учреждение, организация является резидентом Дія Сити;

средняя заработная плата должна быть не менее 20 тыс гривен за отчетный период.

Какие предприятия в Украине являются критически важными

К критически важным предприятиям, определенные правительством, относятся:

специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, зарубежные дипломатические учреждения Украины, представительства международных организаций согласно перечню, утвержденному МИД;

представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи согласно перечню, утвержденному Секретариатом Кабинета Министров Украины;

исследовательская служба Верховной Рады, а также предприятия, находящиеся в сфере управления органов, осуществляющих управление государственным имуществом;

религиозные организации согласно перечню и критериям, утвержденным ГЭСС;

операторы противоминной деятельности.

Недавно правительство приняло решение, которое позволило бронировать работников, которые ведут аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад и обслуживают безаварийную эксплуатацию систем газоснабжения, а также работников компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров и/или грузов.

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Критически важные предприятия для Сил обороны

Министерство обороны может отдельно определять критичность предприятия:

предприятия, выполняющие государственные контракты о закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения, заключенные с Минобороны;

привлечены как соисполнители и участвуют в выполнении государственных контрактов о закупке, поставке, ремонте и модернизации вооружения, военной и специальной техники, оружия и боеприпасов;

осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации операторов дронов, но необходимым условием является не менее 100 подготовленных пилотов беспилотных авиационных комплексов за последние 12 месяцев;

осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации по радиоэлектронной борьбе;

осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих по домедицинской помощи;

благотворительные организации, осуществляющие производство/закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, если их объем за последние 12 месяцев до дня подачи обращения составляет не менее 10 млн гривен помощи на одного военнообязанного, предлагаемого к бронированию.

Кто еще может быть забронирован

Бронированию подлежат все военнообязанные:

занимающих должности государственной службы категории «А»;

занимающих должности штатных работников патронатных служб государственных органов;

занимающих должности руководителей областных, районных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций (военных администраций в случае их образования);

занимающих должности государственной службы категории «Б», но на которых временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы категории «А»;

занимающих должности председателей областных, районных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов;

работники критически важных учреждений, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью, перечень которых утверждается Минмолодежьспортом;

занимающих должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50 процентов нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием;

медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих заведениях является основным местом работы;

занимающих должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Также бронированию подлежат военнообязанные, которые:

работают или проходят службу на должностях государственной службы категорий «Б», «В», - 50 процентов количества военнообязанных этих категорий;

работают или проходят службу в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (50% от количества военнообязанных).

Военнообязанные на критически важных для экономики предприятиях, учреждений и организаций бронируются на срок до 12 месяцев.

Для работников международных организаций отсрочка действует не более срока договора (контракта) или срока, на который они назначены.

Что будет после 28 февраля

В ноябре прошлого года Кабмин обнародовал обновленные правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

Для всех, кто уже получил отсрочку от призыва, она остается в силе до конца срока, на который ее предоставили. Но есть ограничения: ни одна отсрочка не будет действовать дольше 28 февраля 2025 года. Это касается как отсрочек, выданных Министерством экономики, так и тех, которые были оформлены через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

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В декабре Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников по обновленным критериям.

С 22 января и до 1 марта в Украине упрощается перебронирование военнообязанных работников через портал "Дія". Критические предприятия могут подавать заявления на бронирование без ожидания 72 часов.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его заблаговременно и оформить новое без перерывов.

Алгоритм на портале "Дія" тот же:

зайдите в кабинет гражданина и выберите подать заявление;

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что зарплата работника составляет более 20 тыс. гривен;

проверьте заявление и подпишите.

С сегодняшнего дня критические предприятия смогут заблаговременно продлить бронирование работников