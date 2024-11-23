Новые правила бронирования от мобилизации: что изменилось и как долго будет действовать отсрочка

Кабинет министров Украины обнародовал обновленные правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения, пишет УНН со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Детали

Для всех, кто уже получил отсрочку от призыва, она остается в силе до конца срока, на который ее предоставили. Но есть ограничения: ни одна отсрочка не будет действовать дольше 28 февраля 2025 года. Это касается как отсрочек, выданных Министерством экономики, так и тех, которые были оформлены через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

В документе четко прописаны случаи, когда отсрочку могут отменить, а именно:

- истек срок действия отсрочки;

- предприятие, на котором работает военнообязанный, больше не выполняет заказ для Вооруженных Сил;

- организация потеряла статус критически важной для экономики или жизнеобеспечения населения;

- предприятие или учреждение ликвидируется;

- работник увольняется или прекращает работу по трудовому договору.

Кроме того, отсрочку могут аннулировать по обоснованному представлению руководителя предприятия или в случае невыполнения оператором работ по гуманитарному разминированию.

Для тех предприятий, которые признаны критически важным для экономики или Вооруженных Сил, и у которых этот статус завершается до 30 ноября 2024 года, правительство автоматически продлило действие такого статуса до 31 декабря 2024 года.

Работодатели теперь обязаны оперативно уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях, касающихся трудоустройства военнообязанных.

Сюда входят:

- прием на работу или увольнение;

- перевод работника на другую должность;

- временное прекращение или возобновление действия трудового договора.

Эти данные передаются через веб портал Пенсионного фонда с использованием электронной подписи.

Для облегчения процесса бронирования государство внедряет обмен данными между различными реестрами в режиме реального времени. В частности, речь идет о:

- Единый государственный вебпортал электронных услуг;

- реестр призывников и военнообязанных;

- реестр юридических лиц.

Это должно сделать процесс подачи документов более быстрым и удобным как для предприятий, так и для государственных органов.

Министерству цифровой трансформации поручено обеспечить техническую возможность подачи документов в электронной форме, а Министерству обороны - организовать обмен данными о военнообязанных. В то же время все государственные органы должны пересмотреть критерии, по которым предприятия признаются критически важными.

Ранее действующие постановления Кабинета министров №650 и №1125 утратили силу. Новые правила заменят эти документы и детализируют порядок бронирования.

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Большинство новых правил вступают в силу с 1 декабря 2024 года, но отдельные положения, например относительно электронного взаимодействия, начинают действовать сразу после обнародования постановления.

Для тех, кто имеет отсрочку, изменения дают четкость относительно сроков ее действия. Работодателям же следует внимательнее следить за кадровыми изменениями и своевременно подавать информацию в государственные органы. В то же время автоматизация процессов бронирования должна упростить работу и для предприятий, и для власти.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те модели экономического бронирования, которые ему показывали - не совсем справедливы.