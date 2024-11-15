Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Правительство обновляет критерии для получения бронирования от мобилизации для предприятий и организаций и критерии для получения критичности. С 1 декабря все бронирования будут осуществляться через "Дію", а зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных, сообщил по итогам заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Правительство обновляет критерии бронирования и критерии для получения критичности", - указал Шмыгаль.

Он отметил, что "как и обещали, до 15 ноября провели аудит" предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. "По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить", - указал он и перечислил, что изменится:

Прежде всего, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради «теневой» договоренности о бронировании.

"Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дія". Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям", - подчеркнул Шмыгаль.

Ответственным министерствам, по его словам, поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. "Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы", - указал он.

"Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило", - отметил Шмыгаль.

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