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Экономическое бронирование: депутат объяснил, почему власть от него отказалась

Экономическое бронирование: депутат объяснил, почему власть от него отказалась

Киев  •  УНН

 • 2446 просмотра

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Депутат Богдан Кицак сообщил об отказе от введения экономического бронирования из-за негативной реакции общества. Зеленский ранее признал предложенные модели несправедливыми.

Экономическое бронирование вызвало негатив среди общества, поэтому его пока решили не вводить. Об этом народный депутат Богдан Кицак сказал в одном из эфиров, пишет УНН.

Детали

Ведущие спросили у него, почему тема экономического бронирования исчезла из информационного пространства. Он заявил, что экономическое бронирование вызывает огромный негатив в украинском обществе.

Для того, чтобы не создавать дополнительного напряжения, когда сложилась сложная ситуация на фронте, и когда есть много других тем, которые вызывают социальное недовольство, в частности, это "бусификация", отношение к ТЦК, поэтому дополнительных таких моментов было принято решение не вводить и эта тема исчезла из информационного пространства

- сказал он.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показанные ему модели экономического бронирования не являются справедливыми. Зеленский поручил Минэкономики и премьер-министру найти баланс в этом вопросе.

В Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование работников23 окт. 2024, 11:36 • 12559 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина