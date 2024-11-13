Экономическое бронирование: депутат объяснил, почему власть от него отказалась
Киев • УНН
Депутат Богдан Кицак сообщил об отказе от введения экономического бронирования из-за негативной реакции общества. Зеленский ранее признал предложенные модели несправедливыми.
Экономическое бронирование вызвало негатив среди общества, поэтому его пока решили не вводить. Об этом народный депутат Богдан Кицак сказал в одном из эфиров, пишет УНН.
Детали
Ведущие спросили у него, почему тема экономического бронирования исчезла из информационного пространства. Он заявил, что экономическое бронирование вызывает огромный негатив в украинском обществе.
Для того, чтобы не создавать дополнительного напряжения, когда сложилась сложная ситуация на фронте, и когда есть много других тем, которые вызывают социальное недовольство, в частности, это "бусификация", отношение к ТЦК, поэтому дополнительных таких моментов было принято решение не вводить и эта тема исчезла из информационного пространства
Напомним
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показанные ему модели экономического бронирования не являются справедливыми. Зеленский поручил Минэкономики и премьер-министру найти баланс в этом вопросе.
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