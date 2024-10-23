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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование работников

В Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование работников

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 11:36  •  1301 просмотра

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Правительство приняло постановление о повторной проверке критичности предприятий, которые имеют право на бронирование своих сотрудников. По результатам проверки будет принято решение о соответствии или несоответствии критериям.

Кабинет министров принял постановление, по которому в Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование своих работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление № 1204 от 22 октября.

Детали

Согласно документу, Кабмин постановил, что орган, который принял решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия.

По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

  • о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус;
  • о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.

Напомним,

Ранее СМИ сообщали, что Кабмин планирует внести изменения по бронированию работников от призыва. Предполагается аннулирование необоснованных отсрочек и приостановление полномочий некоторых органов определять критически важные предприятия.

Сейчас услуга бронирования работников от мобилизации в «Дії» временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют восстановить.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
ukrainaУкраина