В Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование работников
Киев • УНН
Правительство приняло постановление о повторной проверке критичности предприятий, которые имеют право на бронирование своих сотрудников. По результатам проверки будет принято решение о соответствии или несоответствии критериям.
Кабинет министров принял постановление, по которому в Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование своих работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление № 1204 от 22 октября.
Детали
Согласно документу, Кабмин постановил, что орган, который принял решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия.
По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:
- о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус;
- о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.
Напомним,
Ранее СМИ сообщали, что Кабмин планирует внести изменения по бронированию работников от призыва. Предполагается аннулирование необоснованных отсрочек и приостановление полномочий некоторых органов определять критически важные предприятия.
Сейчас услуга бронирования работников от мобилизации в «Дії» временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют восстановить.