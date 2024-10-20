Бронювання в "Дії" на паузі до 15 листопада
Київ • УНН
Послугу бронювання працівників від мобілізації в "Дії" тимчасово закрито. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних, після чого сервіс планують відновити.
До середини листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.
Пише УНН із посиланням на повідомлення на сайті "Дія".
Бронювання працівників від мобілізації у застосунку "Дія" закрили до 15 листопада. Наразі подати заявку неможливо.
На сайті казано, що аудит заброньованих буде тривати впродовж терміну призупинення вказаної послуги.
У Дії нараховано вже понад 73 млн грн Нацкешбеку - Федоров11.10.24, 16:45 • 12372 перегляди