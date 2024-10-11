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У Дії нараховано вже понад 73 млн грн Нацкешбеку - Федоров

Київ • УНН

 • 12372 перегляди

Михайло Федоров повідомив про завершення бета-тесту Нацкешбеку в Дії. Українцям нараховано понад 73 млн грн, кешбек доступний на 260+ тисяч товарів, послуга запускається в повному форматі.

У Дії нараховано вже понад 73 млн грн Нацкешбеку - Федоров

У Дії вже нараховано понад 73 млн гривень Нацкешбеку. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

"73+ млн Нацкешбеку вже нараховано в Дії. Завершуємо публічний бета-тест однієї з найскладніших послуг в історії цифрової держави. З 2 вересня перевіряли, як працює Нацкешбек, виявляли та фіксили баги, аналізували фідбек користувачів. Зараз запускаємо послугу в повному форматі", - повідомив Федоров.

Він також закликав українців долучатись до програми.

"Усе просто — відкривайте картку Зроблено в Україні в банку й активуйте її в Дії. Кешбек нараховуватиметься автоматично.

Підтримуйте економіку, бо зараз це важливо як ніколи, та отримуйте 10% кешбеку з кожного українського товару. Нацкешбек вже нараховується на 260+ тисяч товарів", - резюмував Федоров.

42 млн грн нацкешбеку нарахували українцям за місяць01.10.24, 15:42 • 12452 перегляди

Антоніна Туманова

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