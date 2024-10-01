42 млн грн нацкешбеку нарахували українцям за місяць
Київ • УНН
95% користувачів Нацкешбеку вже бачать нараховані кошти в "Дії". 1,6 млн українців відкрили картки, 235 тис. товарів беруть участь, 1234 виробники під'єднались до програми.
95% користувачів програми "Національний кешбек" вже бачать нараховані кошти в "Дії", українцям нараховано 42 млн грн. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок у Telegram, пише УНН.
42 млн грн Нацкешбеку нараховано українцям - результати бета-тесту за місяць. Продовжуємо тестувати Нацкешбек у "Дії", масштабну та технічно складну послугу. Результат за місяць - 95% користувачів, що долучилися до програми, вже бачать нараховані кошти в "Дії". Працюємо, щоб відсоток дійшов до 100 в найближчий час
Про послугу посадовець розповів у цифрах:
- 1,6 млн українців відкрили в банках картки
- 235 тис. товарів беруть участь у програмі
- 1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек
- 235 тис. товарів беруть участь у програмі.
"Бачите наліпку "Зроблено в Україні" на товарі? Купуйте та отримуйте 10% кешбеку. У кінці місяця кешбек відобразиться в "Дії" і ви зможете витратити його на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації", - вказав Федоров.
Нагадаємо
Національний кешбек запрацював з вересня.