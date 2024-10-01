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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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42 млн грн нацкешбека начислили украинцам за месяц

42 млн грн нацкешбека начислили украинцам за месяц

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 12:42  •  4876 просмотра

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95% пользователей Нацкешбека уже видят начисленные средства в «Дії». 1,6 млн украинцев открыли карты, 235 тыс. товаров участвуют, 1234 производителя подключились к программе.

95% пользователей программы "Национальный кэшбек" уже видят начисленные средства в "Дія", украинцам начислено 42 млн грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник в Telegram, пишет УНН

42 млн грн Нацкешбека начислено украинцам - результаты бета-теста за месяц. Продолжаем тестировать Нацкешбек в "Дія", масштабную и технически сложную услугу. Результат за месяц - 95% пользователей, присоединившихся к программе, уже видят начисленные средства в "Дія". Работаем, чтобы процент дошел до 100 в ближайшее время

- написал Федоров.

Об услуге чиновник рассказал в цифрах:

  • 1,6 млн украинцев открыли в банках карты в банках
  • 235 тыс. товаров участвуют в программе
  • 1 234 производителя уже подключили Нацкэшбек
  • 235 тыс. товаров участвуют в программе.

"Видите наклейку "Сделано в Украине" на товаре? Покупайте и получайте 10% кэшбэка. В конце месяца кэшбек отобразится в "Дія" и вы сможете потратить его на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации", - указал Федоров.

Напомним

Национальный кэшбэк заработал с сентября.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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