В Дії начислено уже более 73 млн грн Нацкешбека - Федоров
Киев • УНН
Михаил Федоров сообщил о завершении бета-теста Нацкешбека в Дії. Украинцам начислено более 73 млн грн, кэшбек доступен на 260+ тысяч товаров, услуга запускается в полном формате.
В Дії уже начислено более 73 млн гривен Нацкешбека. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
«73+ млн Нацкешбека уже начислено в Дії. Завершаем публичный бета-тест одной из самых сложных услуг в истории цифрового государства. Со 2 сентября проверяли, как работает Нацкешбек, выявляли и фиксили баги, анализировали фидбек пользователей. Сейчас запускаем услугу в полном формате», - сообщил Федоров.
Он также призвал украинцев приобщаться к программе.
«Все просто - открывайте карту Зроблено в Украине в банке и активируйте ее в Дії. Кэшбек будет начисляться автоматически.
Поддерживайте экономику, потому что сейчас это важно как никогда, и получайте 10% кэшбэка с каждого украинского товара. Нацкешбек уже начисляется на 260+ тысяч товаров», - резюмировал Федоров.
42 млн грн нацкешбека начислили украинцам за месяц1 октября 2024, 12:42 • 12020 просмотров