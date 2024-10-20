Бронирование в «Дії» на паузе до 15 ноября
Киев • УНН
Услуга бронирования работников от мобилизации в «Дії» временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют восстановить.
До середины ноября продлится аудит забронированных военнообязанных.
Пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте «Дія».
Бронирование работников от мобилизации в приложении «Дія» закрыли до 15 ноября. Сейчас подать заявку невозможно.
На сайте сказано, что аудит забронированных будет продолжаться в течение срока приостановления указанной услуги.
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