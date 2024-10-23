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В Україні проведуть повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання працівників

Київ • УНН

 • 12859 перегляди

Уряд ухвалив постанову про повторну перевірку критичності підприємств, які мають право на бронювання своїх співробітників. За результатами перевірки буде прийнято рішення про відповідність або невідповідність критеріям.

В Україні проведуть повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання працівників

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою в Україні проведуть повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання своїх працівників. Про це пише УНН із посиланням на постанову № 1204 від 22 жовтня.

Деталі

Відповідно до документу, Кабмін постановив, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі потреби проводить перевірку відповідності.

За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

  • про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус;
  • про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабмін планує внести зміни щодо бронювання працівників від призову. Передбачається анулювання необґрунтованих відстрочок та зупинення повноважень деяких органів визначати критично важливі підприємства.

Наразі послугу бронювання працівників від мобілізації в "Дії" тимчасово закрито. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних, після чого сервіс планують відновити.

Павло Башинський

Павло Башинський

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