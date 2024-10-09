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В Україні бронювання працівників поставили на паузу: ЗМІ повідомили подробиці

В Україні бронювання працівників поставили на паузу: ЗМІ повідомили подробиці

Київ • УНН

 • 40223 перегляди

Кабмін планує внести зміни щодо бронювання працівників від призову. Передбачається анулювання необґрунтованих відстрочок та зупинення повноважень деяких органів визначати критично важливі підприємства.

Мінекономіки, Міноборони та інші зацікавлені органи вирішили підготувати та внести зміни щодо бронювання працівників у встановленому порядку для розгляду на черговому засіданні уряду проєкт рішення Кабінету Міністрів. Про це повідомляє джерело в Кабміні, передає УНН із посиланням на The Page.

За даними ЗМІ, рішення передбачає:

анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання;

зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, щодо повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Шмигаль анонсував зміни до існуючих параметрів бронювання для українців10.09.24, 16:59 • 93833 перегляди

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 900 тис. людей у бізнесі мають бронювання від мобілізації, але Кабінет міністрів допускає варіант збільшення обсягів бронювання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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