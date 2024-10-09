В Украине бронирование работников поставили на паузу: СМИ сообщили подробности
Киев • УНН
Кабмин планирует внести изменения относительно бронирования работников от призыва. Предусматривается аннулирование необоснованных отсрочек и приостановление полномочий некоторых органов определять критически важные предприятия.
Минэкономики, Минобороны и другие заинтересованные органы решили подготовить и внести изменения по бронированию работников в установленном порядке для рассмотрения на очередном заседании правительства проект решения Кабинета Министров. Об этом сообщает источник в Кабмине, передает УНН со ссылкой на The Page.
По данным СМИ, решение предусматривает:
аннулирование военнообязанным отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования;
остановка до 15 ноября 2024 г. действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 относительно полномочий центральных органов исполнительной власти (кроме министерств), других государственных органов, областных, Киевской городской госадминистраций (военных администраций) определять предприятия, учреждения, организации критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев10 сентября 2024, 13:59 • 93685 просмотров
Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 900 тыс. людей в бизнесе имеют бронирование от мобилизации, но Кабинет министров допускает вариант увеличения объемов бронирования.