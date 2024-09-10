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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 13:59  •  25809 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования от призыва на военную службу. Правительство работает над совершенствованием подхода "Воюй или работай", чтобы создать рабочие места и повысить зарплаты.

В Украине в ближайшее время планируют ввести изменения в существующие параметры бронирования от призыва на военную службу. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Я бы вообще предлагал отойти от формулировки экономическое бронирование. Оно не совсем правильное. Когда мы говорим о принципе "Воюй или работай", мы очень тесный диалог ведем с нашими военными, с бизнесом, военными. То есть здесь надо найти понимание, как во время войны правильно поддерживать нашу экономику, как правильно выводить из тени тех, кто все еще работает с конвертами. Большое внимание мы уделяем для того, чтобы был соблюден вопрос справедливости, поэтому привлекаем военных и работаем с ними", - сказал Шмыгаль.

По его словам, экономическое бронирование - это не совсем, то о чем правительство говорит в принципе "Воюй или работай".

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль27 августа 2024, 08:58 • 19947 просмотров

"На сегодня в Украине постановлением утвержден определенный подход к бронированию людей, там есть ряд параметров, они касаются критических предприятий. Плюс есть другие принципы - это отсутствие задолженности по уплате налогов или уровень уплаты налогов, это не ниже средней заработной платы по отрасли должна быть заработная плата на предприятии и т.д.", - напомнил Шмыгаль.

Премьер заявил, что Кабмин хотим усовершенствовать подход к бронированию.

"Сегодня, когда мы говорим о принципе "Воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход, то есть мы не хотим делать какое-то отдельное законодательство или отдельные подходы. Мы собственно говорим о совершенствовании существующего подхода к  бронированию. Мы ищем путь, как решить три проблемы. Первая, создание рабочих мест дополнительных. Второе, повышение заработных плат для работников. Третье, это вопрос  возвращения украинцев в Украину", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что до начала полномасштабного вторжения в Украине официально было около 10 млн официально трудоустроенных людей, которые получали официальную зарплату и платили официальные  налоги.

"Сейчас важно, чтобы мы имели 10 млн официально трудоустроенных людей. В то же время у нас было 10,5 млн пенсионеров, то есть на одного работающего приходился один пенсионер. В первые месяцы полномасштабного вторжения мы потеряли 3,5 млн рабочих мест, мы потеряли 30% нашей экономики, нашего ВВП. Поэтому сегодня мы делаем упор на малом и среднем бизнесе, где можно быстро восстановить эти места", - рассказал Шмыгаль.

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Он отметил, что у правительства есть  несколько целей.

"Первое,  восстановить количество рабочих мест, для того, чтобы мы могли наполнять бюджет для ВСУ. В будущем, после завершения войны количество работников должно обеспечить достойное социальное обеспечение нашим пенсионерам. То есть надо создавать рабочие места, возвращать людей в Украину, возвращать людей в белую экономику, повышать уровень заработных плат и платить больше налогов и сборов в бюджет. Это цели над которыми мы сейчас работаем. Они уже почти на выходе. Мы сейчас делаем расчеты с экспертами, повторяю с военными, потому что не может быть, что кто-то откупился от защиты Родины", - пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что понятие откупиться от защиты родины - это красная линия.

"Думаю, что в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационное, это очевидно будут изменения существующих параметров бронирования для украинцев", - сказал Шмыгаль.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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