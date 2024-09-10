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Шмигаль анонсував зміни до існуючих параметрів бронювання для українців

Шмигаль анонсував зміни до існуючих параметрів бронювання для українців

Київ • УНН

 • 93833 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль анонсував зміни до існуючих параметрів бронювання від призову на військову службу. Уряд працює над вдосконаленням підходу "Воюй або працюй", щоб створити робочі місця та підвищити зарплати.

В Україні найближчим часом планують запровадити зміни до існуючих параметрів бронювання від призову на військову службу. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль  на пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Я б взагалі пропонував відійти від формулювання економічне бронювання. Воно не зовсім правильне. Коли ми говоримо про принцип "Воюй або працюй", ми дуже тісний діалог ведемо з нашими військовими, з бізнесом, військовими. Тобто тут треба знайти порозуміння, як під час війни правильно підтримувати нашу економіку, як правильно виводити з тіні тих хто все ще працює з конвертами. Велику увагу ми приділяємо для того, щоб було дотримано питання справедливості, тому залучаємо військових й працюємо з ними", - сказав Шмигаль.

За його словами, економічне бронювання – це не зовсім, те про що уряд говорить в принципі "Воюй або працюй".

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль27.08.24, 11:58 • 20311 переглядiв

"Станом на сьогодні в Україні постановою затверджений певний підхід до бронювання людей, там є ряд параметрів, вони стосуються критичних підприємств. Плюс є інші принципи – це відсутність заборгованості по сплаті податків або рівень сплати податків, це не нижчий середньої заробітної плати по галузі має бути заробітна плата на підприємстві тощо", - нагадав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що Кабмін хочемо вдосконалити підхід до бронювання.

"Сьогодні, коли ми говоримо про принцип "Воюй або працюй", ми хочемо вдосконалити цей підхід, тобто ми не хочемо робити якесь окреме законодавство або окремі підходи. Ми власне говоримо про вдосконалення існуючого підходу до  бронювання. Ми шукаємо шлях, як вирішити три проблеми. Перша, створення робочих місць додаткових. Друге, підвищення заробітних плат для працівників. Трете, це питання  повернення українців в Україну", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно було близько 10 млн офіційно працевлаштованих людей, які отримували офіційну зарплату та сплачували офіційні  податки.

"Зараз важливо, щоб ми мали 10 млн офіційно працевлаштованих людей. Водночас у нас було 10,5 млн пенсіонерів, тобто на одного працюючого припадав один пенсіонер. В перші місяці повномасштабного вторгнення ми втратили 3,5 млн робочих місць, ми втратили 30% нашої економіки, нашого ВВП. Тому сьогодні ми робимо наголос на малому та середньому бізнесі, де можна швидко відновити ці місця", - розповів Шмигаль.

Шмигаль про створення нового міністерства: мета повернути 7,5 млн людей в Україну не примусом, а перспективами 06.09.24, 14:24 • 15743 перегляди

Він зазначив, що в уряду є  декілька цілей.

"Перше,  відновити кількість робочих місць, для того, щоб ми могли наповнювати бюджет для ЗСУ. В майбутньому, після завершення війни кількість працівників має забезпечити гідне соціальне забезпечення нашим пенсіонерам. Тобто треба створювати робочі місця, повертати людей в Україну, повертати людей в білу економіку, підвищувати рівень заробітних плат й сплачувати більше податків й зборів до бюджету. Це цілі над якими ми зараз працюємо. Вони вже майже на виході. Ми зараз робимо обрахунки з експертами, повторюю з військовими, тому що не може бути, що хтось відкупився від захисту Батьківщини", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що поняття відкупитися від захисту батьківщини - це червона лінія.

"Думаю, що найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, це очевидно будуть зміни існуючих параметрів бронювання для українців", - сказав Шмигаль.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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