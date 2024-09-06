Шмигаль про створення нового міністерства: мета повернути 7,5 млн людей в Україну не примусом, а перспективами
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль анонсував можливе створення міністерства української єдності. Його мета - повернути 7,5 млн українців додому, пропонуючи перспективи та проєкти самореалізації.
Опрацьовується питання щодо створення міністерства української єдності. Його основна місія – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.
Опрацьовуємо питання щодо створення міністерства української єдності. Його основна місія – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами. Кожному запропонуємо проєкт самореалізації вдома для щасливого життя, кращого майбутнього
Доповнення
Глава фракція "Слуги народу" Давид Арахамія повідомляв, що Під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
19 серпня Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.