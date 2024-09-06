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Шмигаль про створення нового міністерства: мета повернути 7,5 млн людей в Україну не примусом, а перспективами

Шмигаль про створення нового міністерства: мета повернути 7,5 млн людей в Україну не примусом, а перспективами

Київ • УНН

 • 15743 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль анонсував можливе створення міністерства української єдності. Його мета - повернути 7,5 млн українців додому, пропонуючи перспективи та проєкти самореалізації.

Опрацьовується питання щодо створення міністерства української єдності. Його основна місія – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Опрацьовуємо питання щодо створення міністерства української єдності. Його основна місія – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами. Кожному запропонуємо проєкт самореалізації вдома для щасливого життя, кращого майбутнього

- розповів Шмигаль.

Доповнення

Глава фракція "Слуги народу" Давид Арахамія повідомляв, що Під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

19 серпня Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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