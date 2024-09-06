Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

Прорабатывается вопрос о создании министерства украинского единства. Его основная миссия - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Прорабатываем вопрос о создании министерства украинского единства. Его основная миссия - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Каждому предложим проект самореализации дома для счастливой жизни, лучшего будущего - рассказал Шмыгаль.

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Глава фракция «Слуги народа» Давид Арахамия сообщал, что Во время заседания фракция «Слуги народа» было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

19 августа Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.