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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 11:24  •  3542 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль анонсировал возможное создание министерства украинского единства. Его цель - вернуть 7,5 млн украинцев домой, предлагая перспективы и проекты самореализации.

Прорабатывается вопрос о создании министерства украинского единства. Его основная миссия - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Прорабатываем вопрос о создании министерства украинского единства. Его основная миссия - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Каждому предложим проект самореализации дома для счастливой жизни, лучшего будущего

- рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Глава фракция «Слуги народа» Давид Арахамия сообщал, что Во время заседания фракция «Слуги народа» было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

19 августа Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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