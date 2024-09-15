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Понад 900 тисяч українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання - Шмигаль

Понад 900 тисяч українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання - Шмигаль

Київ • УНН

 • 83934 перегляди

Уряд України допускає збільшення обсягів бронювання від мобілізації для бізнесу. Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив на важливості принципу "воюй або працюй" для виживання та перемоги країни.

На сьогодні понад 900 тис. людей у бізнесі мають бронювання від мобілізації, але Кабінет міністрів допускає варіант збільшення обсягів бронювання.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

Деталі

Ми працюємо лише в координації з нашими військовими. Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. Українці, український бізнес глибоко це розуміє і ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом. Ми пообіцяли, що вже найближчим часом ми оновимо цей продукт бронювання для бізнесу. Важливим принципом при цьому оновленні є принцип воюй або працюй. У воюючій країні немає немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення повинна безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що цей принцип є критично важливим для виживання та перемоги.

"У нас сьогодні понад 900 тис. людей у бізнесі заброньовано. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих у бізнесі, але за умови, щоб була дотримана повністю математика мобілізації", – додав Шмигаль.

Нагадаємо

Уряд України вводить принцип "Воюй або працюй" та інші заходи для збільшення надходжень до бюджету. Це необхідно для фінансування оборони та виведення ринку праці з тіні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика

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