Понад 900 тисяч українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд України допускає збільшення обсягів бронювання від мобілізації для бізнесу. Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив на важливості принципу "воюй або працюй" для виживання та перемоги країни.
На сьогодні понад 900 тис. людей у бізнесі мають бронювання від мобілізації, але Кабінет міністрів допускає варіант збільшення обсягів бронювання.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.
Деталі
Ми працюємо лише в координації з нашими військовими. Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. Українці, український бізнес глибоко це розуміє і ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом. Ми пообіцяли, що вже найближчим часом ми оновимо цей продукт бронювання для бізнесу. Важливим принципом при цьому оновленні є принцип воюй або працюй. У воюючій країні немає немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення повинна безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій
Він зазначив, що цей принцип є критично важливим для виживання та перемоги.
"У нас сьогодні понад 900 тис. людей у бізнесі заброньовано. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих у бізнесі, але за умови, щоб була дотримана повністю математика мобілізації", – додав Шмигаль.
Нагадаємо
Уряд України вводить принцип "Воюй або працюй" та інші заходи для збільшення надходжень до бюджету. Це необхідно для фінансування оборони та виведення ринку праці з тіні.