Понад 900 тисяч українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання - Шмигаль

На сьогодні понад 900 тис. людей у бізнесі мають бронювання від мобілізації, але Кабінет міністрів допускає варіант збільшення обсягів бронювання.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

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Ми працюємо лише в координації з нашими військовими. Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. Українці, український бізнес глибоко це розуміє і ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом. Ми пообіцяли, що вже найближчим часом ми оновимо цей продукт бронювання для бізнесу. Важливим принципом при цьому оновленні є принцип воюй або працюй. У воюючій країні немає немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення повинна безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій