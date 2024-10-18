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Економічне бронювання не ухвалене через відсутність справедливості - Зеленський 

Київ • УНН

 • 31155 перегляди

Президент України заявив, що показані йому моделі економічного бронювання не є справедливими. Зеленський доручив Мінекономіки та прем'єр-міністру знайти баланс у цьому питанні.

Економічне бронювання не ухвалене через відсутність справедливості - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті моделі економічного бронювання, які йому показували - не зовсім справедливі, передає УНН.

"Економічне бронювання має бути справедливим. А от як знайти цю справедливість - це завдання Міністерства економіки і премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Ті моделі, які вони мені показували, - не зовсім справедливі", - сказав Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ.

За його словами, воно не прийняте саме через це, адже знайти баланс складно.

Нагадаємо

У червні у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у який заклали концепцію "економічного бронювання".

Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Згодом до ВР внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" , згідно з якими можна буде забронювати працівників за 20 400 грн. Документи дають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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