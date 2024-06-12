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У ВР зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання": що він передбачає

У ВР зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання": що він передбачає

Київ • УНН

 • 33136 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який запроваджує концепцію "економічного бронювання", що дозволяє підприємствам бронювати критично важливих працівників, сплачуючи підвищений військовий збір у розмірі 20 000 грн на місяць.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у який заклали концепцію "економічного бронювання". Про це повідомляє УНН із посиланням на голову комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху, який є одним із авторів законопроєкту та картку документа.

 "У законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", - написав Наталуха.

Як працюватиме "економічне бронювання":

  • Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника - має можливість його забронювати;
  • Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;
  • ФОПи можуть забронюватися, якщо підтвердять ведення діяльності протягом останнього року.

За словами нардепа, відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Незабаром також додадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:

  • модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн;
  • також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

Доповнення

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія  заявляв, що є дві моделі економічного бронювання, які обговорюються.  За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов’язаного має бути 35 тис. грн, яких вистачатиме для утримання бійця. Арахамія зазначав, що друга модель – це квотне бронювання по галузях.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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