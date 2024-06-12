В Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо бронювання військовозобов'язаних
Київ • УНН
В українському парламенті зареєстровано новий законопроєкт щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних.
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомляє УНН із посиланням на картку документа.
Деталі
Документ має назву "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних" ( №11332).
Датою реєстрації значиться 11 червня.
Авторами законопроєкту стала низка нардепів.
Текст та супровідні документи наразі на сайті Ради відсутні.
Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія заявляв, що є дві моделі економічного бронювання, які обговорюються. За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов’язаного має бути 35 тис. грн, яких вистачатиме для утримання бійця. Арахамія зазначав, що друга модель – це квотне бронювання по галузях.
У Комітеті з питань економічного розвитку підготували варіант економічного бронювання від мобілізації - проєкт передбачає щомісячну плату у розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника.