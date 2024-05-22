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Бронювання за 20 тисяч гривень чи "економічна мобілізація": як Рада пропонує бізнесу боротись з нестачею працівників

Бронювання за 20 тисяч гривень чи "економічна мобілізація": як Рада пропонує бізнесу боротись з нестачею працівників

Київ • УНН

 • 19179 перегляди

Комітет економічного розвитку запропонував модель економічного бронювання, яка передбачає щомісячну виплату в розмірі 20 000 гривень за кожного стратегічно важливого співробітника. Іншим варіант для бізнесу - це ""економічна мобілізація". Підприємці працюватимуть на потребу ЗСУ у тих сферах, де мають більше компетентності, ніж самі військові.

У Комітеті з питань економічного розвитку підготували варіант економічного бронювання від мобілізації - проєкт передбачає щомісячну плату у розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі 

Очікується, що така модель бронювання дозволить роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

У Раді наголошують, що саме бізнес допомагає утримувати захисників України, тож тільки "тільки бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні".

Мінстратегпром: розширено критерії бронювання працівників ОПК20.05.24, 16:04 • 18055 переглядiв

Українському бізнесу ВСЕ ОДНО потрібно бронювання, бо він має працювати

- впевнений голова комітету Дмитро Наталуха. 

За його словами, стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець. Наталуха підкреслив, що бізнес повинен  мати змогу самостійно вирішити, хто зі співробітників є стратегічним.

Комітет наголошує, що економічне бронювання — це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки.

Доповнення

Водночас існує й інший варіант - економічна мобілізація. У Раді очікується, що такий підхід дозволить заощадити кошти державного бюджету та спрямувати їх на потреби Сил оборони. 

Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація

 – розповідає голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук.

У Ради пояснили, що економічна мобілізація - це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові.

У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 08.05.24, 21:10 • 56216 переглядiв

Для прикладу такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.

У Раді підкреслили, що єдине доступне для України джерело коштів для підтримки ЗСУ - це працююча економіка.

Не буде економіки – ми залишимось без податків та ресурсу необхідного для фінансування армії

- підкреслюють у Комітеті з питань економічного розвитку.

Нагадаємо

Уряд вніс зміни до порядку, які дозволять бронювати працівників на підприємствах, що беруть участь у відновленні критично важливої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Володимир Омельченко

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