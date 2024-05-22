Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников

В Комитете по вопросам экономического развития подготовили вариант экономического бронирования от мобилизации - проект предусматривает ежемесячную плату в размере 20 тысяч гривен за каждого забронированного работника. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

детали

Ожидается, что такая модель бронирования позволит работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги необходимые для обеспечения Сил обороны и безопасности.

В Раде отмечают, что именно бизнес помогает удерживать защитников Украины, поэтому только "только бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине".

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Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать - уверен председатель комитета Дмитрий Наталуха.

По его словам, стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, которых определяет работодатель. Наталуха подчеркнул, что бизнес должен иметь возможность самостоятельно решить, кто ps сотрудников является стратегическим.

Комитет подчеркивает, что экономическое бронирование - это о новом механизме эффективного взаимодействия между бизнесом и государством. И о сохранении экономики.

Дополнение

В то же время существует и другой вариант - экономическая мобилизация. В Раде ожидается, что такой подход позволит сэкономить средства государственного бюджета и направлять их на нужды Сил обороны.

Наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация – рассказывает председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

В Раде пояснили, что экономическая мобилизация - это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные.

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Для примера такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т.д. Высвобожденные в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи.

В Раде подчеркнули, что единственный доступный для Украины Источник средств для поддержки ВСУ - это работающая экономика.

Не будет экономики - мы останемся без налогов и ресурса необходимого для финансирования армии - подчеркивают в Комитете по вопросам экономического развития.

Напомним

Правительство внесло изменения в порядок, которые позволят бронировать работников на предприятиях, участвующих в восстановлении критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.