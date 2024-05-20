Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

В Украине расширили перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, пишет УНН.

Детали

"В Минстратегпроме внесли изменения в критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников на период мобилизации и на военное время", - говорится в сообщении.

Изменения, как указано, касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности. И соответствующий приказ вступил в силу 17 мая 2024 года.

Отныне, как сообщили в Минстратегпроме, "предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и предоставлении услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев":

1. Быть исполнителем или соисполнителем:

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора по производству товаров оборонного назначения за счет средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.

"При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период)", - отметили в министерстве.

2. Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденному постановлением правительства.

Таким образом, изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые действовали до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК - подытожили в Минстратегпроме.

Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до сих пор, как отмечается, ничего не меняется. Перечни документов и алгоритмы действий согласно обновлениям, также привели в Минстратегпроме.

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