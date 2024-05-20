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Мінстратегпром: розширено критерії бронювання працівників ОПК

Мінстратегпром: розширено критерії бронювання працівників ОПК

Київ • УНН

 • 18055 перегляди

Україна розширила критерії бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, дозволивши підприємствам.

В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, пише УНН.

Деталі

"У Мінстратегпромі внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час", - ідеться у повідомленні.

Зміни, як вказано, стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. І відповідний наказ набув чинності 17 травня 2024 року.

Відтепер, як повідомили у Мінстратегпромі, "підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв":

1. Бути виконавцем чи співвиконавцем: 

  • державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці;
  • або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. 

"При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період)", - зазначили у міністерстві.

2. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою уряду.

Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК

- підсумували у Мінстратегпромі.

Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, як зазначається, нічого не змінюється. Переліки документів та алгоритми дій згідно з оновленнями, також навели у Мінстратегпромі.

В Україні змінено порядок бронювання працівників паливно-енергетичного та цифрового секторів17.05.24, 11:59 • 17383 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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