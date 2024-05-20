Мінстратегпром: розширено критерії бронювання працівників ОПК

В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, пише УНН.

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"У Мінстратегпромі внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час", - ідеться у повідомленні.

Зміни, як вказано, стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. І відповідний наказ набув чинності 17 травня 2024 року.

Відтепер, як повідомили у Мінстратегпромі, "підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв":

1. Бути виконавцем чи співвиконавцем:

"При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період)", - зазначили у міністерстві.

2. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою уряду.

Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК