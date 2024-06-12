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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 09:18  •  7148 просмотра

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В украинском парламенте зарегистрирован новый законопроект об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных.

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку документа.

Детали

Документ называется "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" (№11332).

Датой регистрации значится  11 июня.

Авторами законопроекта стал ряд нардепов. 

Текст и сопроводительные документы пока на сайте Рады отсутствуют.

Дополнение

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия  заявлял, что есть две модели экономического бронирования, которые обсуждаются.  По его словам, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тыс. грн, которых будет хватать для содержания бойца. Арахамия отмечал, что вторая модель - это квотное бронирование по отраслям.

В Комитете по вопросам экономического развития подготовили вариант экономического бронирования от мобилизации - проект предусматривает ежемесячную плату в размере 20 тысяч гривен за каждого забронированного работника. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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