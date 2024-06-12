В ВР зарегистрировали законопроект с концепцией "экономического бронирования": что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования". Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху, который является одним из авторов законопроекта и карточку документа.

"В законе мы заложили концепцию „экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов", - написал Наталуха.

Как будет работать "экономическое бронирование":

Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;

Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;



ФОПы могут забронироваться, если подтвердят ведение деятельности в течение последнего года.



По словам нардепа, процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин.

Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "Об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Вскоре также добавят два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн;

также смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.



Дополнение

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявлял, что есть две модели экономического бронирования, которые обсуждаются. По его словам, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тыс. грн, которых будет хватать для содержания бойца. Арахамия отмечал, что вторая модель - это квотное бронирование по отраслям.