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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВР зарегистрировали законопроект с концепцией "экономического бронирования": что он предусматривает

В ВР зарегистрировали законопроект с концепцией "экономического бронирования": что он предусматривает

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 10:30  •  10495 просмотра

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который вводит концепцию "экономического бронирования", что позволяет предприятиям бронировать критически важных работников, уплачивая повышенный военный сбор в размере 20 000 грн в месяц.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования". Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху, который является одним из авторов законопроекта и карточку документа.

 "В законе мы заложили концепцию „экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов", - написал Наталуха.

Как будет работать "экономическое бронирование":

  • Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;
  • Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;
  • ФОПы могут забронироваться, если подтвердят ведение деятельности в течение последнего года.

По словам нардепа, процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин.

Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "Об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Вскоре также добавят два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

  • модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн;
  • также смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

Дополнение

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия  заявлял, что есть две модели экономического бронирования, которые обсуждаются.  По его словам, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тыс. грн, которых будет хватать для содержания бойца. Арахамия отмечал, что вторая модель - это квотное бронирование по отраслям.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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