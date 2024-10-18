Экономическое бронирование не принято из-за отсутствия справедливости - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те модели экономического бронирования, которые ему показывали - не совсем справедливы, передает УНН.

"Экономическое бронирование должно быть справедливым. А вот как найти эту справедливость - это задача Министерства экономики и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Те модели, которые они мне показывали, - не совсем справедливы", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

По его словам, оно не принято именно из-за этого, ведь найти баланс сложно.

Напомним

В июне в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования".

Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Впоследствии в ВР внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании", согласно которым можно будет забронировать работников за 20 400 грн. Документы дают возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.