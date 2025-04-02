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США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке - Reuters

Киев • УНН

 • 71354 просмотра

США развернули дополнительные самолеты на Ближнем Востоке на фоне бомбардировок Йемена и эскалации с Ираном. На авиабазу в Индийском океане переброшены бомбардировщики B-2.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке - Reuters

Соединенные Штаты Америки развернули дополнительные военные самолеты для укрепления военно-морских сил Пентагона на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание указывает, что на такой шаг США пошли на фоне бомбардировки Йемена и обострения напряженности с Ираном.

В коротком заявлении Пентагона конкретные самолеты не упоминаются. Однако, по словам официальных лиц США на условиях анонимности, по меньшей мере четыре бомбардировщика B-2 перебазировались на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Эксперты говорят, что этого достаточно, чтобы добраться до Йемена или Ирана

- говорится в статье.

В то же время в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты и их партнеры остаются преданными региональной безопасности в зоне ответственности CENTCOM (Центрального командования США) и готовы ответить "любому государственному или негосударственному субъекту", который стремится "расширить или эскалировать конфликт в регионе".

Если Иран или его ставленники будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, Соединенные Штаты примут решительные меры для защиты нашего народа

- говорится в заявлении оборонного ведомства США.

Издание уточняет, что CENTCOM охватывает Северо-Восточную Африку, Ближний Восток, а также Центральную и Южную Азию.

"Бомбардировщики В-2 способны нести ядерное оружие, и, имея на вооружении ВВС всего 20 таких самолетов, США обычно используют их экономно. В октябре администрация Байдена использовала бомбардировщики в собственной кампании против хуситов в Йемене", - отмечают авторы.

Напомним

По данным The Washington Post, Тайвань становится ключевым вызовом для Соединенных Штатов Америки. Пентагон меняет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем, а Европе придется самостоятельно защищаться от россии.

Глава Пентагона Гегсет заверил в "надежном сдерживании" военных амбиций КНР в Индо-Тихоокеанском регионе30.03.25, 12:15 • 41584 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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