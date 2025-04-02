США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters
Київ • УНН
США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.
Сполучені Штати Америки розгорнули додаткові військові літаки для зміцнення військово-морських сил Пентагону на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Видання вказує, що на такий крок США пішли на тлі бомбардування Ємену та загострення напруженості з Іраном.
У короткій заяві Пентагону конкретні літаки не згадуються. Проте, за словами офіційних осіб США на умовах анонімності, щонайменше чотири бомбардувальники B-2 перебазувалися на американо-британську військову базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Експерти кажуть, що цього достатньо, щоб дістатися до Ємену чи Ірану
Водночас у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати та їхні партнери залишаються відданими регіональній безпеці в зоні відповідальності CENTCOM (Центрального командування США) і готові відповісти "будь-якому державному чи недержавному суб’єкту", який прагне "розширити або ескалувати конфлікт у регіоні".
Якщо Іран або його ставленики будуть загрожувати американському персоналу та інтересам у регіоні, Сполучені Штати вживуть рішучих заходів для захисту нашого народу
Видання уточнює, що CENTCOM охоплює Північно-Східну Африку, Близький Схід, а також Центральну та Південну Азію.
"Бомбардувальники В-2 здатні нести ядерну зброю, і, маючи на озброєнні ВПС лише 20 таких літаків, США зазвичай використовують їх ощадливо. У жовтні адміністрація Байдена використала бомбардувальники у власній кампанії проти хуситів у Ємені", - зазначають автори.
Нагадаємо
За даними The Washington Post, Тайвань стає ключовим викликом для Сполучених Штатів Америки. Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм, а Європі доведеться самостійно захищатися від росії.
Глава Пентагону Гегсет запевнив у "надійному стримуванні" військових амбіцій КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні30.03.25, 12:15 • 41584 перегляди