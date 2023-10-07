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ЦАХАЛ наносит воздушные удары по целям террористов ХАМАС

ЦАХАЛ наносит воздушные удары по целям террористов ХАМАС

Киев • УНН

 • 671744 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что проводит новую волну авиаударов по сектору Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

ЦАХАЛ заявляет, что наносит удары по целям, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.

Дополнительные подробности будут предоставлены в ближайшее время, добавляет ЦАХАЛ.

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Добавим

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Число погибших в войне террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более 150 человек. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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