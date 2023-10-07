ЦАХАЛ наносит воздушные удары по целям террористов ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что проводит новую волну авиаударов по сектору Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
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ЦАХАЛ заявляет, что наносит удары по целям, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.
Дополнительные подробности будут предоставлены в ближайшее время, добавляет ЦАХАЛ.
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Добавим
7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.
Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Число погибших в войне террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более 150 человек. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.
Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.
Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.