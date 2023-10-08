Число погибших из-за нападения ХАМАСа на Израиль превысило 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В результате террористического нападения ХАМАСа на Израиль число погибших увеличилось до более чем 700 человек. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Официальные лица Минздрава Израиля отмечают, что в результате нападения погибло более 700 человек и 2100 получили ранения.
Израильские войска продолжают сражаться с вооруженными боевиками ХАМАС, очищая населенные пункты вдоль границы, и обнаруживают больше тел граждан Израиля.
Напомним
Ранее УНН писало, что по сообщениям The Times of Israel число погибших в результате ХАМАС возросло до 600 человек.